Schön, wenn wir mit unseren Prognosen richtig liegen. Amazon verkauft seine Technik für den kassenlosen Supermarkt auch an andere Händler. Das hatten wir schon kurz nach der Eröffnung des ersten "Amazon Go" erwartet. Nun soll Amazon mit ersten Händlern einig sein. Wie der Technik-Transfer aussieht, lesen Sie hier.

Aus der Reihe gefährlicher Schwachfug stammt die Idee von Fahrrad.de (Internetstores) und der Agentur BBDO, die Shopping-App mit Verkehrsschildern zu verknüpfen. Nutzer sollen ihr Smartphone auf ein Verkehrsschild halten, das ein Fahrrad zeigt, und bekommen dann Angebote angezeigt. Die W&V weiß, mit welchen amtlichen Schildern das funktioniert. Wir hoffen derweil, dass die verkehrsgefährdende Gaga-Idee nur eine dieserist und keine längere Lebensdauer hat als ein Smartphone-Akku.Menschenansammlungen soll man ja jetzt meiden. Doch wenn es bei Aldi am Montagmorgen Desinfektionssprays und -gels sowie Hygienetücher gibt, regiert das. Schon vor der Eröffnung der Läden gab es lange Schlangen . Aldi hat also man wieder Glück gehabt mit dem Timing seines Aktionssortiments. Teilweise gab es aber wohl auch, berichten wir in unserem neuen und täglichen Schnellüberblick zum Coronavirus

StitchFix galt lange Zeit als Erfolgsvorbild für andere. Doch nun bleibt der datenmächtige Anbieter hinter den Erwartungen der Analysten zurück. 2020 rechnet man mit einem Umsatz von bis zu 1,84 Milliarden Dollar. Erhofft hatten sich Marktbeobachter 1,92 Milliarden. Auch der Umsatz im vergangenen Quartal blieb mit 451,8 Millionen Dollar (plus 22%) leicht unter den Erwartungen. Der Shopping-Service meldete 3,5 Millionen aktive Kunden, 17% mehr als im Vorjahr. Das immerhin war etwas besser als von den Analysten erwartet.

Wie von etailment bereits prophezeit, verkauft Amazon nun auch seine Technologie für die "Amazon Go"-Läden an Dritte. Amazon hat laut Reuters sogar bereits "über die Nutzung der Technik abgeschlossen. Der Online-Riese wird dabei die gesamte Technologie, samt Deckenkameras und Regalgewichtssensoren, in den Geschäften installieren.Kunden werden aber anders als in den "Amazon Go"-Läden eine Kreditkarte in das Eingangsdrehkreuz stecken, um in den Laden zu kommen. Der Laden bucht die Rechnung auf die Kreditkarte, sobald der Kunde den Laden verlässt. In den Amazon-Stores nutzt man dazu die Amazon-App. Die Drehkreuze werden mit dem Logoversehen.Wie wir bereits an anderer Stelle schrieben: Die Go-Technik und die Marke " Just Walk out" , auf der gleichnamigen Website preist Amazon nun seinen Service an, könnte eine Geldquelle wie das Cloudgeschäft AWS werden. Und diese Lösung produziert weniger Kosten und macht mehr Gewinn als selbst Beton zu mieten. Zumal Amazon die Technik-Kunden auch in die eigene Cloud bitten wird.