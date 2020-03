Als Allergiker (Heuschnupfen) und bekennender Hypochonder habe ich natürlich einen Vorrat an Atemschutzmasken (für Kenner: 3M, Schutzklasse ffp2) daheim. Die könnte ich nun vermutlich bei eBay so richtig zu Geld machen. Der Markt macht den Preis. Aber erstmal warten, ob es als Ersatz womöglich eine stylische Influencer-Kollektion von Zalando gibt. Die aktuelle Bilanz hat ja noch Luft nach oben.

Eigentlich sieht eine Mehrheit ja für dieses Jahr höhere Werbeausgaben vor. Aber



Amazon Go Grocery - zweiter Laden in Planung?

wieder in Seattle. Das vermutet



Amazon bestimmt das Tempo

Der erste Amazon Go Grocery-Laden in Seattle ist gerade erst eröffnet, da könnte bereits der zweite große kassenlose Supermarkt in der Pipeline sein. Auch dieser wieder in Seattle. Das vermutet Geekwire angesichts entsprechender Immobilienverträge. Amazon-Händler drosseln ihre Werbung auf der Plattform. Sie wollen sie in Zeiten der drohenden Lieferengpässe in Zeiten des Coronavirus verhindern, dass ihnen die Ware ausgeht, meldet Bloomberg. Ein Grund: Händler, denen die Produkte fehlen und dann Lieferschwierigkeiten haben, könnten von Amazon abgewertet werden. Einige Händler verhindern die "Out-of-stock"-Problematik auch durch künstlich aufgeblasene Preise. Eigentlich sieht eine Mehrheit ja für dieses Jahr höhere Werbeausgaben vor. Aber derlei Zahlen sind nun ein paar entscheidende Tage alt.

Ausbau der eintägigen Lieferung von Amazon hat die Erwartungen an die Lieferzeiten im E-Commerce erhöht. Ein zweitägiger Versand werde da sehr schnell als zu langsam erscheinen, das schreibt Morgan-Stanley-Analyst Brian Nowak in einer Analyse. Amazon hatte im vergangenen Juni mit der kostenlosen, eintägigen Lieferung für Prime-Kunden begonnen.

Woran ich bei den Zahlen von Zalando auch denken musste, die dankenswerter Weise das EBIT ausweisen: Dieses ansonsten weit verbreitete Bilanzmethode mit Ebitda, die auch von alten Enron-Managern kommen könnte. Denn das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und auf immaterielle Vermögensgegenstände vernebelt schlicht den Blick auf das, was wirklich in den Büchern passiert und lenkt den Blick von den Kosten ab.

Man übersetzt Ebitda ja auch gerne mit "Earnings before the bad stuff". Erdacht wurde die Zahl schlicht, um Investoren und Märkte anzuflirten. Die fanden die Zahl gut, weil man mit ihr (gerade auch an der Börse) gute Storys "verkaufen" kann. Aber nicht an jeden. Oder bekommen Sie einen Kredit, ohne dass ihr Bankberater nach all den unangenehmen Posten fragt?

Ich werde das Ebitda deshalb künftig hier meiden. Wichtig ist, was unterm Strich rauskommt. Und in Zeiten geplatzter IPO-Hypes und völlig überbewerteter Einhörner, die als Start-ups eher One-Trick-Ponys sind, kommt es mehr denn je auf klare Zahlen an.

