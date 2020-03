Soziale Distanz ist das Stichwort der Stunde. "Flatten the curve" lautet der Slogan dazu. Also dazu beitragen, dass die steile Verbreitungskurve des Coronavirus abflacht. Auch immer mehr Händler tun das ihre.

///// HANDEL NATIONAL



- Anzeige -

Digitalisierung in der Praxis

Wie sieht die Digitalisierung des Handels in der Praxis aus? Fragen Sie sich auch, mit welchen Lösungen Sie Ihre Unternehmensziele am besten erreichen? Wir stellen Ihnen ganz konkrete Digitalisierungsstrategien für den Handel vor und zeigen, welche Vorteile diese für die Unternehmen bringen. Von 360°-Omnichannel-Handel in Echtzeit bis hin zu Direct-to-Customer-Vertrieb - - Anzeige -Wie sieht die Digitalisierung des Handels in der Praxis aus? Fragen Sie sich auch, mit welchenSie Ihre Unternehmensziele am besten erreichen? Wir stellen Ihnen ganz konkrete Digitalisierungsstrategien für den Handel vor und zeigen, welchediese für die Unternehmen bringen. Von 360°-Omnichannel-Handel in Echtzeit bis hin zu Direct-to-Customer-Vertrieb - hier finden Sie alle Szenarios im Überblick

Immer mehr Unternehmen schicken ihre Unternehmen ins. Beispielsweise Real.digital. "Jetzt ist die Zeit zu handeln!", sagt. Etliche andere Händler und digital geprägte Unternehmen folgen dem Beispiel oder haben ihre Mitarbeiter bereits nach Hause geschickt. Auch ein Signal: Der Rewe-Konzern hat seine immer gut besuchte Bilanzpressekonferenz, geplant für Ende März, abgesagt.Bei Intersport haben sich etliche Händler für Koma statt Aufbruch entschieden. Sie votierten gegen eine Satzungsänderung , die einen Gemeinschaftsbeitrag für dringend nötige IT-Investitionen ermöglicht hätte. Es ging um 500 Euro monatlich. Ein Drittel der Mitglieder sagte dazu - und zur Zukunft - nein. Intersport Deutschland-Chef Alexander von Preen tut nach der Selbstaufgabe nun das einzig Richtige:. Das sagt er der TextilWirtschaft im Interview. Etliche der Verweigerer wird es spätestens 2022 eh nicht mehr geben. Viele dürften schon die Corona-Krise nicht überleben. Aber von Preen muss nun dafür sorgen, dass diese nicht alle anderen mit in den Abgrund ziehen.Im März eröffnet Europas führender Online-Optiker zwei neue Stores in Berlin. Nachdem gestern ein neues Geschäft in den Spandau Arcaden an den Start ging, folgt am 18. März ein weiteres in der Mall of Berlin. Damit betreibt Mister Spex mittlerweile insgesamtin ganz Deutschland, vier davon befinden sich allein in Berlin. Hier erklärten wir schon vor einiger Zeit, warum Mister Spex auf Beton setzt