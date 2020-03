Mit Amazon Grocery Go startet der Online-Riese auf rund 1000 Quadratmetern den ersten richtigen Supermarkt als vollautomatischen und kassenlosen Laden. Auf den ersten Blick eine neue Eskalationsstufe im Wettbewerb mit dem Lebensmittelhandel. Doch für Amazon bietet das System noch eine weitaus vielversprechendere Option. Das "Morning Briefing" sagt, welche.

Küche, Haushalt und Wohnen. Das ist eine der stärksten Kategorien bei Amazon. Allein im ersten Halbjahr 2019 wurde in Deutschland in diesem Segment ein Umsatz von 2,09 Milliarden Euro verzeichnet. Das sagt die renommierte Amazon-Agentur factor-a in ihrer Studie "Amazon Category Industrie Report - Kitchen Products on Amazon" . Die Marktanalyse bringt zudem Licht in das Dunkel der Amazon-Welt. Deutlich wird beispielsweise die: So sind 73% aller Suchanfragen im Bereich Topfsets markenspezifisch. Davon entfallen 56% der Suchanfragen auf die Marke, der Zweitplatzierte hat nur 8%. WMF macht zudem den meisten Umsatz (39%), Fissler belegt Platz 2 (20%) - Amazon Basics Produkte bringen es lediglich auf 1% Marktanteil.

In einem langen und komplizierten Rechtsstreit um die Zulässigkeit des Begriffs "Black Friday" als geschützter Markenname hat nun das Bundespatentgericht entschieden, dass die umstrittene Wortmarke "Black Friday" für einige wesentliche Dienstleistungen des Bereichs "Werbung" gelöscht werden muss. Die Marke "Black Friday" bleibt gleichzeitig aber auch nach der Entscheidung des Bundespatentgerichts für viele Waren und Dienstleistungen erhalten. Fazit: Es bleibt kompliziert. Die Kontrahenten ( BlackFriday.de und Black Friday GmbH ) verbuchen denn auch jeweils die Entscheidung per Pressemeldung (siehe Links) für sich als Erfolg.

Lieferungen an die Kunden beschleunigen. Walmart kontert Fulfillment bei Amazon jetzt mit einem eigenen Service für seine Marktplatz-Partner. Über den Walmart Fulfillment Services können Händler und Hersteller die Lagerung, Verpackung und den Versand von Artikeln von Walmart erledigen lassen, meldet CNBC . Das soll die

Amazon hat jetzt erstmals einen kassenlosen Supermarkt nach dem Vorbild von Amazon Go auf großer Fläche eröffnet. Der ansonsten eher klassische Supermarkt in Seattle ist mit rundetwa fünf Mal so groß wie die bisherigen Läden unter der Marke Amazon Go. Damit will Amazon zeigen: "Es gibt keine Obergrenze", so Amazon-Manager Dilip Kumar im "Wall Street Journal" Das neue Konzept nennt sichEs soll Whole Foods-Märkte ergänzen. In wie weit, das lässt Amazon im Unklaren.Klar aber wird dreierlei: 1) Amazons Appetit auf den Lebensmittelhandel. 2) Die Technologie ist reif für den Einsatz in Whole Foods-Läden. 3) die Systeme sind nun so markttauglich, dass sich daraus auchmachen ließe. Um hier abzukassieren, müsste Amazon nicht einmal Go Grocery-Läden in Serie bauen. Auch so könnte es eine Geldquelle wie das Cloudgeschäft AWS werden. Und diese Lösung produziert weniger Kosten und macht mehr Gewinn als Beton zu mieten.