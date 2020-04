Nicht jede Überraschung begeistert: Amazon reduziert in den USA die Provisionen. Auch MediaSaturn ist nicht ganz glücklich über die Lockerung der Ladenöffnungen. Dafür will die Genossenschaftliche Finanzgruppe mit ihrem Gutschein Verkaufsportal mit Absicherung Handel wie Beschenkte beglücken.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

//// HANDEL& POLITIK

Zahle jetzt, genieße später

In allen Branchen werden aktuell Gutscheine forciert, um damit dem leidenden Einzelhandel Umsatz zuzuspielen. Ein neuer Vorstoß kommt von der Genossenschaftlichen Finanzgruppe. Sie hat das bundesweite Gutschein-Verkaufsportal "VR-ExtraPlus Hilft" aus der Taufe gehoben. Händler, Friseure, Cafes können sich dort registriere und Gutscheine verkaufen. Das Besondere: Jeder verkaufte Gutschein ist durch die R+V insolvenzgesichert.



Gutscheine von Instagram

Auch Instagram schafft für Händler und Gastronomen neue Möglichkeiten, direkt ihr Profil oder eine Geschichte mit "Stickern" zu verknüpfen. Drei Stickervarianten sind möglich: Geschenkgutschein, Essen bestellen oder Spenden.



MediaMarkt-Saturn will sich zur Not verkleinern

MediaMarkt-Saturn ist, wenn man so will, einer der Verlierer des gelockerten Lockdowns. Denn weil ab Montag nur Läden bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wiedergeöffnet werden dürfen, müssen die Filialen des Elektronikhändlers geschlossen bleiben - weil allesamt zu groß. Die Entscheidung wird von einer Unternehmenssprecherin als "schwer nachvollziehbar" und nicht nur unter dem Aspekt des Gesundheitsschutzes "für ungeeignet" eingestuft. "Vielmehr stellt sie eine unverhältnismäßige Benachteiligung größerer Handelsflächen dar und führt zu einer deutlichen Wettbewerbsverzerrung", heißt es auf Anfrage von etailment. Für MediaMarkt-Saturn habe Schutz von Kunden und Mitarbeitern oberste Priorität, weswegen das Unternehmen bereits umfangreiche Hygienemaßnahmen ergriffen habe, die in allen Märkten greifen würden, sollten diese wieder eröffnet werden dürfen. Unabhängig davon werde derweil geprüft, inwieweit in den Märkten vorübergehend kleinere Flächen abgetrennt werden können. Die Verkaufsflächen des Elektronikhändlers reichen von 1.000 bis 18.000 Quadratmeter. Morning Briefing Ihren News-Espresso für den Tag kostenlos bestellen Bin dabei! Aldi zeigt "Herz für Helfer"

Für Lebensmittelhändler ist die Corona-Krise bisher alles andere als eine Krise. Vielleicht erklären die derzeit guten Umsätze auch die neue Solidarität der der Unternehmen. Gestern verkündete Rewe, wie man mit dem eigenen Lieferdienst dem gestressten Klinikpersonal entgegenkommen will. Heute ist Aldi Süd an der Reihe. Der Discounter spendet 40.000 Flaschen Desinfektionsmittel an Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen "Mit Herz für Helfer" heißt die Aktion, die ab Ende April gestartet wird und von der 50 Einrichtungen profitieren sollen. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass Aldi Süd sich in dieser Krise bereits vielfältig engagiert. Das Programm wird auf der Website aldi-sued.de/de/infos/gemeinsam-geht-alles dokumentiert.



Penny unterstützt "Die Tafel"

Nach dem Motto 5 Euro bezahlen, 10 Euro spenden, können Onlinekunden ab sofort bei Penny einen Gutschein für "Die Tafel" ordern.



Statt Kantine

Keine Häppchen mehr bei Meetings, die Kantine ist für Home office Mitarbeiter unerreichbar geworden. Jetzt will Heycater mit "Eat" in Berlin diese Zielgruppe versorgen. Je nach Stadtteil gilt eine andere Auswahl. Statt dem Kantinenessen können Unternehmen nun diese Lieferungen subventionieren.



© istockphoto/Color_life E-Paper Gute Leute für die Zeit danach - Spezial Personal in Der Handel Die Corona-Krise lähmt den stationären Handel: Doch der Tag X rückt näher, wenn die Läden öffnen dürfen. Dann muss das Geschäft ganz schnell wieder laufen. Spätestens dann braucht man gutes Personal. Im Spezial Personal verrät Der Handel, wie man an die richtigen Leute kommt und diese auch hält. Mehr lesen



© imago_images_Mario_Aurich Spezial-Dossier Die Corona-Krise 6 – Jetzt herunterladen Raus aus dem Pausenmodus. Auswege aus der Krise sind gesucht. Die Top-Titel der dfv Mediengruppe, zu auch etailment.de gehört, bündeln fortan die wichtigsten Berichte aus verschiedenen Branchen in einem „CORONA-Dossier“ Mehr lesen

////



© shutterstock_Artam Etailment Expertenrat Wie jetzt Händler Conversational Commerce erfolgreich einsetzen können Beim online Einkauf tauchen immer Fragen auf, die im Idealfall im direkten Kontakt beantwortet werden. Davon hängt die Zukunft der Kundenbeziehung ab. Mehr lesen



© shutterstock_JKstock Second Hand Goldgräberstimmung in der Krise: Zalando, Kleiderkreisel und Co. profitieren von Gebrauchtem Die Coronakrise samt Frühlingsbrise beflügeln die Second-Hand-Branche. Die Renditeaussichten hier sind unverschämt attraktiv, der Kampf um die Pole Position hat begonnen. Mehr lesen



© shutterstock / Yuliya Alekseeva Die Woche im Handel Wenn Corona die Kauflust senkt und was BMW von Fielmann lernen kann Die Deutschen sind im Krisen- und Existenzangstmodus. Einerseits dürfen sie nicht mehr einkaufen, weil die Läden geschlossen sind. Andererseits wollen sie nicht mehr, weil es gerade Wichtigeres gibt als eine neue Hose. Für die Händler ist das eine komplizierte Zeit, die auch dann nicht einfacher wird, wenn die Beschränkungen gelockert werden. Die Optikerkette Fielmann ist jedoch ein Beispiel, wie man sich in der Krise verhalten kann. Davon kann auch ein Dax-Konzern lernen. Mehr lesen

"Es ist ein Brauch von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör". Diese zeitlose Weisheit von Wilhelm Busch bewahrheitet sich auch in dieser Krise. Aktuell ist jedoch Wein statt Likör gefragt. Nachdem die Sorgen nicht mehr in der Wirtschaft heruntergespült werden können, tut man es zuhause. Der Lebensmitteleinzelhandel wie der Onlinehandel profitieren davon, weiß Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut in Bodenheim. Bei weine.de hätten sich die Bestellungen von Weinen bis zu zehn Euro nahezu verdoppelt.Der Boom der Onlinebestellungen setzt Paketdienstleister zunehmend unter Druck. Als Reaktion werden bei DHL offenbar Abholfahrten bei Händlern storniert berichtet Channelpartner . Bei DPD wiederum verzögern sich demnach die Abfertigung in den Verteilzentren.Trotz der aktuell großen Nachfrage kappt Amazon in den USA die Provisionen der Affiliates. Entsprechend CNBC sollen ab dem 21. April die Provisionen deutlich kleiner ausfallen, wie hoch ist von Segement zu Segment unterschiedlich. In der Kategorie "Furniture, Home, Home Improvement, Lawn & Garden, Pets Products, Pantry" schüttet Amazon zukünftig nicht mehr acht Prozent, sondern nur noch drei Prozent aus. Auch die Sparte "Grocery" hat es hart getroffen – statt fünf Prozent gibt es nur noch ein Prozent.Ein Gerichtsbeschluss in Frankreich hat bei Amazon Aktivitäten ausgelöst. Seit heute bis Ende der Woche bleiben die Lager und Logistikzentren geschlossen. In diesen Tagen will Amazon die Hallen reinigen und "die Risiken neu zu bewerten", berichtet der Spiegel Online . Amazon war vorgeworfen, seine Mitarbeiter in der Corona-Krise nicht ausreichend zu schützen.