Aldi sorgt für lange Schlangen und Hysterie. Woanders geht das auch ohne Aldi: Ölpreis-Krise. An der Börse herrscht Panik. Doch gerade da lassen sich jetzt die starken Player im Handel erkennen. Was den Handel am heutigen Tag der Coronavirus-Krise bewegte, fassen wir hier für Sie im Schnellüberblick zusammen.

///// CORONAVIRUS SPEZIAL

Euronics sagt Jahrestreffen ab

Glück mit dem Timing des Aktionssortiments: Bei Aldi gab es am Montagmorgen. Die Folge:schon vor Ladenöffnung. Auf der Facebook-Seite von Aldi Süd berichtet eine Kundin von unschönen Szenen : "Das Verhalten der Leute dort ist unter aller Sau. Man wird zur Seite gestossen, böse beschimpft usw. Eine ältere Frau wurde so angerempelt,das sie gestürzt ist. Ich kann es ja verstehen mit den Ängsten um den Virus, aber was da heute morgen abging, geht gar nicht."Angesichts deshat auch Euronics sein für Ende März geplantes Jahrestreffen in Leipzig abgesagt . Ersatztermin? Unklar.