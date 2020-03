Felix Kuehl redet nicht um den heißen Brei herum: Für kleinere Händler gibt es im digitalen Marketing keine Abkürzung zum Erfolg. Aber immerhin gibt es einen Weg. Der Country Manager DACH von ChannelAdvisor skizziert die Strecke im Interview.

© ChannelAdvisor Felix Kuehl ist Country Manager DACH am Berliner Standort von ChannelAdvisor. In dieser Funktion gestaltet er die weitere Expansion von ChannelAdvisor in der Region. Kühl studierte Jura und bringt mehr als zehn Jahre Berufserfahrung in der Technologiebranche mit.Er ist in Sachen Softwarelösungen ebenso bewandert wie in Fragen der Betriebsorganisation. Die Plattform-Lösungen von ChannelAdvisor helfen Händlern und Herstellern ihren globalen Verkauf auf Hunderten Onlinekanälen wie Amazon, Google, eBay, Facebook u. a. zu integrieren, zu managen und zu optimieren. ChannelAdvisor bietet zudem Technologien zur Automatisierung, Analyse und Optimierung.



Auf kompetente Partner setzen, oder sich zumindest endlich mit der Materie auseinandersetzen.Automatische Gebotsstrategien, vor allem im Bereich Google Shopping, werden durch Machine Learning und Google’s Hoheit über Historische Daten der Nutzer, immer stärker und effizienter. Zudem zeigen neue Anzeigetypen wie mobil orientierte Showcase Ads großes Potenzial.Nein. There is no shortcut to success.Hier kommt es natürlich auch immer auf die Nische, bzw. Das Produktportfolio an. Grundsätzlich sehen wir aber eine klare Tendenz in Richtung Google Shopping. Ein typischer Online Retailer-Schnitt liegt hier bei etwa 70:30 Shopping zu Search.Definitiv. Als Synergieeffekt zu den bisherigen Shopping Ads, vor allem da GSA-Anzeigen auch im gleichen Bereich neben Shopping Ads angezeigt werden, sollte hier nicht verschlafen werden. Vor allem für Händler ohne eigenen Customer Service ist Google Shopping Actions eine große Chance, da Customer Service und Bestellabwicklung von Google übernommen wird.Allem voran sollte eine klare digitale Marketingstrategie entwickelt werden, die sich wie ein roter Faden durch alle Vertriebskanäle zieht. Ein Image/Stilbruch wäre hier nicht nur finanziell, sondern auch in der Kundenakquisition fatal.Nicht nur die Nutzung aller zur Verfügung stehender Anzeigetypen, wie bspw. Sponsored Products, Sponsored Brands und Sponsored Display im Thema Amazon zu nutzen, sondern auch performanceorientierte Best Practices im stetigen Wandel des Performancemarketings anzuwenden spielt eine große Rolle.Vor allem das Beurteilen von Werbe-Keywords und deren Performance ist nicht zwangsweise komplett zu automatisieren. Nichts desto Trotz bewegen wir uns immer weiter von der manuellen Optimierung in Richtung Automatisierung. Vor allem auch um unsere Fachkräfte eher auf strategischer Ebene agieren lassen zu können.Insbesondere im Bereich Google Shopping wird es immer wichtiger, Produktdaten zeitnah anpassen und einspielen zu können. Als klares notwendiges Schnittstellenbeispiel gilt hier die Google Content API zu nutzen.(lacht)Es nimmt auch den Marketern im Mittelstand die Arbeit ab.Ja und Nein. Das kommt auf die Brand, die Marketingstrategie, die Wettbewerbslage und viele zusätzliche Faktoren an. Vor allem aber auch die Preisparitätsfrage stellt sich für Händler, die sowohl auf Google Shopping, als auch auf Amazon setzen.Der immer weiter ansteigende Mobile First-Trend sollte nicht vernachlässigt werden. Aber auch Voice Search wird eine immer zunehmende Rolle spielen.