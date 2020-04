Findige Händler haben sich von der 800 Quadratmeter-Regel nicht aufhalten lassen, als sie nun erstmals ihre Türen wieder öffnen konnten. Das ist notwendig, denn Verbraucher haben Nachholbedarf. Sie wollen bummeln und flanieren. Die nach wie vor gültigen Abstands- und Hygieneregeln machen das Shoppen noch nicht zum entspannten Vergnügen. Aber Verbraucher sind entschlossen, wie Tag eins gezeigt hatte.

Mode legt zu

Es gibt Hoffnung. Erstmals denken Verbraucher bei Onlineeinkäufen nicht zuerst an Toilettenpapier. Laut Institut für Handelsforschung, Köln, waren in der vergangenen Woche Kleidung und Schuhe die beliebtesten Produktkategorien. Etwa 40% der befragten Konsumenten kauften am liebsten Mode online, vor vier Wochen waren es nur 25%. Spannend wird es, wie sich die Zahlen ändern, wenn nun der stationäre Handel langsam wieder öffnet. Bleiben Verbraucher dem Onlinehandel treu?



EZB denkt über Bad Bank nach

Aktuell übernehmen Staaten finanzielle Garantien, beschleunigen und erleichtern Verfahren der Kreditvergabe und reduzieren die Anforderungen an Banken, ihre Risiken mit Eigenkapital zu unterlegen. Diese hohen Schulden könnten sich in Nach-Corona-Zeiten als unangenehm entpuppen. Angeblich arbeitet Andrea Enria, der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums der Europäischen Zentralbank bereits am Konzept einer sogenannten Bad Bank, die später faule Kredite übernehmen könnte.



