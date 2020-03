Plattformstrategien sind das Konzept der Stunde. "Marktplatz werden" lautet die Losung. Inzwischen treten sogar die stationären Händler an. Was davon zu halten ist, bewertet etailment-Experte Marcel Brindöpke, Geschäftsführer des Plattform-Providers heyconnect.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Über den Autor 20 Jahre Erfahrung in digitalen Geschäftsmodellen haben Brindöpke bis heute geprägt. Bei Otto half er schon früh mit, die kuratierte Plattform Otto.de aufzubauen. 2011 folgte der Schritt zur Selbstständigkeit als E-Commerce-Berater. In dieser Rolle entwickelte Brindöpke das Online-Geschäft für Kunden wie Otto, Breuninger, Peter Hahn, ebay, den Drogeristen Müller sowie Quelle weiter. © heyconnect Mit der Idee eines neuen Online-Handel-Modells, das die Anbindung von Modemarken an große Marktplätze ermöglicht, gründete Brindöpke gemeinsam mit Florian Curdt im Januar 2012 schließlich heyconnect. Heute betreut heyconnect mehr als 150 Marken aus den Bereichen Fashion, Living oder Cosmetics: von der Erstellung des Contents, der technischen Anbindung und der monatlichen Abrechnung bis hin zum Fulfillment der Bestellungen. Und ermöglicht ihnen einen unkomplizierten Einstieg in über 30 Marktplätze in zehn Ländern.

Die drei Phasen

etailment Expertenrat



Die kompetenten Kolumnisten aus Handel, Industrie, Wissenschaft und Agenturwelt liefern Denkanstöße, Strategien, Trends und Tipps zu Themen wie Marketing, Sales, Digitalisierung, Management, Logistik und anderen Problemfeldern des Handels.



Sie geben damit branchenübergreifende Impulse für die unternehmerische Zukunft. Alle Kolumnen finden Sie jederzeit gesammelt unter In unserem Gastautoren-Club „Etailment Expertenrat“ schreiben von der Redaktion ausgewählte Autoren im Wechsel über den digitalen Handel von heute und morgen.Die kompetenten Kolumnisten aus Handel, Industrie, Wissenschaft und Agenturwelt liefern Denkanstöße, Strategien, Trends und Tipps zu Themen wie Marketing, Sales, Digitalisierung, Management, Logistik und anderen Problemfeldern des Handels.Sie geben damit branchenübergreifende Impulse für die unternehmerische Zukunft. Alle Kolumnen finden Sie jederzeit gesammelt unter "Etailment Expertenrat"

Morning Briefing Ihren News-Espresso für den Tag kostenlos bestellen Bin dabei!

Immerhin funktionieren Plattformen nur dann, wenn man seinen reichhaltigen Traffic durch eine schlaue Sortimentsausweitung besser monetarisieren und in der Folge auch steigern kann.

Sinnvolle Ergänzung statt neuem Einhorn

"Die Öffnung des eigenen Geschäftsmodells zugunsten des Direktverkaufs durch Marken kann eine sinnvolle Ergänzung sein."

Fazit



© Robert Kneschke - shutterstock.com Whitepaper Umsatzpotentiale mit Unified Commerce Nie war es leichter, Kundenbedürfnisse zu ergründen, zu bedienen und entsprechend Geschäfte zu machen. Doch damit Umsätze wachsen, muss auch der stationäre Handel stärker in digitalen Kategorien denken – und investieren, beispielsweise in Prozesse rund um den Check-Out. Mehr lesen



© heyconnect Start-ups heyconnect - Brücke ins Plattformgeschäft Jeder Marktplatz hat seine eigenen Anforderungen, etwa bei Contentgestaltung und Fulfillment. Heyconnect will zentrale Schnittstelle für alle Plattformen sein. Wie das funktioniert, erklärt Marcel Brindöpke, Gründer und Geschäftsführer des Start-ups aus Hamburg. Mehr lesen



© IRINA SHI - shutterstock.com Whitepaper Vernetzte Mobilität für die Flotte Das Auto der Zukunft bietet nicht nur den Insassen Zugriff auf digitale Kommunikation – es ist selbst voll mit seiner Umgebung vernetzt. Die immer differenziertere Verarbeitung von Daten wird Teil des mobilen Alltags – und auch im Flottenmanagement sorgen digitale Hilfsmittel für mehr Effizienz. Unser Whitepaper klärt auf. Mehr lesen

Wir schreiben das Jahr 2018: Bei uns im Plattform-Team ist es ruhig. Ein paar Auslandskanäle deutscher Portale hier, ein paar kleinere Neukonzepte dort – mehr neue Plattformen haben wir nicht angeschlossen.2019: Das Bild ändert sich. Douglas, Görtz, P&C, Breuninger … Dazu kommen bereits länger bestehende Player wie SportScheck oder neu aufgesetzte wie GaleriaKarstadtKaufhof.Ist es Zufall, dass auf einmal viele aus dem Stationärhandel bekannte Konzepte selbst zur Plattform werden?Und was sagt das über die deutsche Plattformlandschaft?Wirft man einen Blick zurück, so lässt sich das Entstehen der Plattformökonomie in mehrere Phasen einteilen:eBay und Amazon bilden die erste Welle. US-amerikanische Pioniere der ersten Stunde, die offene Marktplätze auch in Deutschland salonfähig machten und auf einfachere Warengruppen setzten. Mitte der Nuller-Jahre folgten die Versandhäuser OTTO & Co (Co gibt es in Form von Quelle und Neckermann nicht mehr), die sich insbesondere im Modehandel aufstellten. Auch Klingel ist so positioniert. In der dritten Welle folgten die Pure Plays wie Zalando, About You oder MyToys, die ebenfalls einen starken Modefokus haben. Andere – wie z.B. Wayfair im Möbelumfeld – greifen andere Categories auf.Da es naturgemäß wenig Marktteilnehmer am Ende geben wird, ist der Eintritt der Stationären durchaus als die letzte Welle zu bezeichnen. Und es ist spannend zu sehen, wer es wirklich schafft, erfolgreich zu sein.Wer also heute zu wenig Traffic hat, wird es künftig schwer haben.Dennoch ist davon auszugehen, dass sich die oben genannten etwas ausgedacht haben, um erfolgreich zu sein. Görtz wird sicher kein zweites Zalando und Breuninger kein zweites About You. Dennoch kann die Öffnung des eigenen Geschäftsmodells zugunsten des Direktverkaufs durch Marken eine sinnvolle Ergänzung sein.Denn es ist zu erkennen, dass die Kuratierung des Angebotes auf den neuen Plattformen deutlich stärker ist. Das heißt, die Anbieter gucken penibler darauf, was welcher Partner anbieten darf. Auch haben stationär geprägte Player die Omnichannel-Brille auf und müssen ihre Prozesse so gestalten, dass die Partner beispielsweise auch in eine Filiale liefern können.In der letzten Welle ergeben sich durchaus spannende Konzepte, die das Thema neu denken und auch ihre Nische zu finden versuchen. Ob dies gelingt, ist aber offen. Denn das Invest in die Technologie ist nicht ohne und die Partnerakquise kein Selbstläufer.Inzwischen sind viele Partner auf den Plattformen aktiv, und neue Player müssen die Frage beantworten, ob sie den On-Top-Aufwand – die sechste oder siebte Plattform zu sein – wert sind.Weitere Plattformen werden aus alten Handelsmodellen hoffentlich nicht entstehen, da es hierfür keinen strategischen Platz mehr gibt.Einzig neue Sortimentskonzepte könnten mit neuen Plattformen noch reüssieren, wie es wayfair im Möbelbereich getan hat.